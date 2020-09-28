DHA

İşgalci Ermenistan'ın, Karabağ'da saldırısının ardından Azerbaycan ordusu tarafından dün sabah başlatılan harekatta Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar ve 18 İHA'nın imha edildiğini, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.

"DÜZİNELERCE KAYBIMIZ VAR"

DHA'da yer alan habere göre Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma sürerken, Azerbaycan ordusunun ilerlediği bilgisi verildi. Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan da itiraf gibi açıklama geldi. Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölümüz ve yarılarımız var. Azerbaycan F-16 ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye'de var" diye konuştu.