Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonun bilançosunu açıkladı

AA

Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

ERMENİ ORDUSUNUN HAVA TABUR KOMUTANI ÖLÜDÜRÜLDÜ

"Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA),8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"