SON DAKİKA!

A101'de bu hafta indirimli ne var?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu. Bakan Albayrak'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Son bir yılda üç büyük kur atağı yaşadık. Ülkemizi kur, faiz, enflasyon sarmalına almak istediler. Ülkemizi faiz yüküyle çökerteceklerini zannettiler.

Kuru 8-10 TL'ye daha da yukarıya çıkaracaklarını zannettiler. Her biri başarısız oldu ve püskürtüldü. TÜFE'de yüzde 25, ÜFE'de yüzde 45 seviyesinden inerek tarihi bir netice ortaya koyduk.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL İTİBARIYLA ENFLASYONDA TEK HANELİ DÖNEMİ YAŞAYACAĞIZ

Gerçekleri çarpıtmaya yalan söylemeye devam edenler, dün de oldu bugün de devam edecek. Hiçbiri bugün Türkiye'nin geldiği tabloyu tahmin edemiyordu. Toplasanız 15-20 kişi olan, bir takım unvanın arkasına saklanan ve dedikleri hiç bir şekilde tutmayan kişilere rağmen çok önemli bir performans ortaya koyduk.

Baz etkisi dediler, küçümsediler ama biz enflasyonla güçlü bir şekilde mücadele ettik. TÜFE’de yüzde 8, ÜFE’de yüzde 1.70 seviyelerine inerek tarihi bir netice ortaya koyduk. Yüzde 12’lerin altında yıl sonunu kapatacağız.

Önümüzdeki yıl itibarıyla tek haneli dönemi yaşayacağız. Birileri toplumu yanlış yönlendirmeye devam edecek ama biz bu koroya rağmen, felaket senaryolarına rağmen güçlenerek çıktık.

15 AYI TAHMİN EDİLENDEN AZ HASARLA GERİDE BIRAKTIK

Biz Türkiye'de ekonomi ile ilgili sosyal medyalar başka çevreler algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu koroya rağmen çok tarihi süreçten güçlenerek çıktık.

Bu koronun bir kısmı siyasi saikle bir kısmı ticari saikle, bir kısmı da istihbarı saikle birilerinin amacına hizmet ediyorlar. Bunların söylemlerinden bir tanesi, faizleri indirmeyin. Faiz inerse kuru tutamazsınız. Üç ayda Merkez Bankası bin baz puan faiz indirdi. Dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 40-50 olacak diye insanları korkutmaya çalıştılar.

Türkiye kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık. 15 ayı tahmin edilenden az hasarla geride bıraktık. Güçlü bilançomuzu devam ettiriyoruz. Genel yönetim borç stoku olarak yüzde 30,2 ile dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesiyiz.

RAKAMLAR ORTADA, CİDDİ İYİLEŞMELER ORTAYA KOYDUK

Türkiye'yi faiz yüküyle çökerteceklerini düşündüler ama tüm bu süreçlerde güçlü bir refleksle her birini püskürttük. Rakamlar ortada. Geçtiğimiz yıl yaşananlardan bu yana makro göstergelerin hepsinde ciddi iyileşme oldu.

TOPARLANMA EĞİLİMİ GÜÇLENDİ

3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, ekonomik aktivitedeki toparlanma eğiliminin daha da güçlendiğini ifade ediyor. Ekonomi Güven Endeksi ekim ayında yüzde 20 arttı.

Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak finansman modelinin altyapısını hazırladık. 20 yıl vadeyle, Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranıyla. Kira hatta kiradan daha ucuz maliyetle asgari ücretliyi dar gelirliyi ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık.

BU MODELLE HER YIL EN AZ 100 BİN VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPACAĞIZ

TOKİ'nin de içinde yer alacağı her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacak bu modelin şartlarını inşallah bu ay bitmeden özel bir programla detayını anlatacağız

İVME paketinde tahsis 25 milyarı, kredi kullandırma 10 milyarı geçti. Sadece son 4-5 ayda.