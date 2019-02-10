Bakan Albayrak Twitter'dan seracılık, tarımsal üretim ve gıdada fiyat istikrarı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak mesajında; "Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun. Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz" yazdı.





Ziraat Bankası cuma günü seralarda yapılan tarımsal üretimin artırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan yeni bir kredi paketini Antalya’da açıkladı. Paket, 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olacak.