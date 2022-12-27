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Haberler Enerji Son dakika: Bakan Dönmez son doğalgaz keşfinin detaylarını açıklıyor
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Bakan Dönmez: İlk gaz mart ayında sisteme verilecek

Karadeniz'deki son doğalgaz keşfinin detaylarını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vermiş olacağız" dedi

Son dakika: Bakan Dönmez son doğalgaz keşfinin detaylarını açıklıyor
HABERTURK.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün duyurduğu Karadeniz'deki son doğalgaz keşfinin detaylarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj gemisinin, Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini bildirmiş, bu keşifle beraber Karadeniz'deki gaz rezervinin toplam 710 milyar metreküpe ulaştığı bilgisini vermişti.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından önemli satır başları:

-Kara işleme tesisinin yüzde 85 oranında tamamladık. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gazı işleyecek. Ancak altyapı 40 milyon metreküpü işleyecek şekilde hazırlandı.

-Çaycuma-1 kuyusunda 2 aylık çalışma sonrası 58 milyar metreküp rezerv keşfedildi.

-Biliyorsunuz ilk keşfi 2020 yılında Tuna-1 kuyusunda açıklamıştık. 2021'de Amasra-1 kuyusuyla 2. keşfimizi yapmıştık. Orada da 135 milyar metreküplük bir keşif söz konusuydu.

-Çaycuma-1 keşfiyle 710 milyar metreküp keşfe ulaştık.

-Daha önce Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vermiş olacağız.

Devamı geliyor...

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