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        Haberler Gündem Bakan Fidan, Şeybani ve Barrack ile görüştü

        Bakan Fidan, Şeybani ve Barrack ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 18:59 Güncelleme: 20.07.2025 - 19:05
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        Bakan Fidan, Şeybani ve Barrack ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Görüşmelerde, Suriye’deki gelişmeler ele alındı ve ülkenin güneyindeki durumla ilgili Amman’da yapılan toplantılar değerlendirildi.

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