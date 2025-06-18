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        Bakan Güler İran sınırında

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, İran sınırındaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Van'a gitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:24 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:46
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        Bakan Güler İran sınırında
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Van'a gitti.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve diğer üst düzey askeri yetkililer ile birlikte İran hududunda incelemelerde bulunmak üzere Van'a gitti.

        Bakan Güler ve komutanlar, sınır hattındaki askeri birliklerdeki faaliyetleri ve hazırlıkları denetleyecek.

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