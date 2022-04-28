Bakan Soylu: Hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanı Soylu, Sancaktepe'de hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun." ifadelerini kullandı.