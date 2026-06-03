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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakanlık açıkladı: 17 ilde gerçekleştirilen 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda 503 kişi yakalandı

        Bakanlık açıkladı: 17 ilde gerçekleştirilen 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda 503 kişi yakalandı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "17 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı toplamda 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı, 261'i tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        985,5 milyonluk operasyon

        İçişleri Bakanlığı, 17 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şüphelilerden 261'i tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Bu kapsamda MASAK raporlarına istinaden, şüphelilerin banka hesaplarında 1 Milyar 135 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

        Öte yandan yakalanan kişilerin işlediği suçların detaylarına yer verildi. Buna göre yakalanan şüphelilerin;

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        - Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak,

        - Güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşme imzalatarak,

        - İş bulma vaadiyle,

        - Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak,

        - Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek dolandırdıkları tespit edildi.

        Açıklamanın devamında, "Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Asayiş Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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