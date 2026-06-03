İçişleri Bakanlığı, 17 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şüphelilerden 261'i tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda MASAK raporlarına istinaden, şüphelilerin banka hesaplarında 1 Milyar 135 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan yakalanan kişilerin işlediği suçların detaylarına yer verildi. Buna göre yakalanan şüphelilerin;

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- Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak,

- Güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşme imzalatarak,

- İş bulma vaadiyle,

- Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak,

- Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek dolandırdıkları tespit edildi.

Açıklamanın devamında, "Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Asayiş Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.