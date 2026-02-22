Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakanlık açıkladı! Siber Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı, 181'i tutuklandı

        Bakanlık açıkladı! Siber Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı, 181'i tutuklandı

        İçişleri Bakanlığı "28 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik 5 gündür polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı. 181'i tutuklandı. 87'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" açıklamasında bulundu

        Giriş: 22.02.2026 - 17:54
        28 il merkezli operasyon: 324 gözaltı
        İçişleri Bakanlığı, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

        181 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür polisler tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 28 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 181’i tutuklanırken, 87’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

        28 İL MERKEZLİ OPERASYON

        Bakanlık, açıklamanın devamında, yapılan çalışmalar hakkında detaylarından bahsederek ve mücadelenin devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi:

        "Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama, ürün satış dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, pos tefeciliği yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

        Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

        Operasyonlar sonucu şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen; 3 adet şirket, 1 adet futbol kulübü, 11 adet araç, 3 adet motosiklet, 7 adet daire, 6 adet arsa ve 1 adet iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Siber suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

