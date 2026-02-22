İçişleri Bakanlığı, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

181 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür polisler tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 28 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 181’i tutuklanırken, 87’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

28 İL MERKEZLİ OPERASYON

Bakanlık, açıklamanın devamında, yapılan çalışmalar hakkında detaylarından bahsederek ve mücadelenin devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama, ürün satış dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, pos tefeciliği yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.