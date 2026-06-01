Balıkesir'de yolcu minibüsü ile otomobil kaza yaptı. Kepsut yolunda feci kazada, minibüs şarampole yuvarlandı, 14 kişi yaralandı.

2 ARAÇ ÇARPIŞTI

İHA'daki habere göre; Balıkesir'de eski Kepsut yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erka Yaşam Tesisleri önünde otomobil ile Köseler Mahallesi minibüsü ile çarpıştı.

14 YOLCU YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.