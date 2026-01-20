Habertürk
        Son dakika: Balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Samsun'da balkondan düşen 70 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:43 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:44
        Samsun’da balkondan düşen 70 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        2. KATTAKİ EVLERİNİN BALKONUNDAN DÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Hatice Arslan (70), 2. kattaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi acil servisine sevk edildi. Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saat 07.00 sıralarında hayatını kaybetti.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Hatice Arslan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

