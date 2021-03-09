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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son 1 yılda 707 terörist yakalandı

Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde son bir yıl içerisinde MİT, Suriye Milli Ordusu ve yerel güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda 707 teröristin yakalandığı ve 1 tondan fazla patlayıcı ele geçtiği belirtildi.

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son 1 yılda 707 terörist yakalandı
1 yılda 707 terörist yakalandı
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DHA

9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı´nın tamamlanmasının ardından terör unsurlarından temizlenen Resulayn ve Tel Abyad kentlerinde, yerel güvenlik güçlerince güvenlik hizmeti veriliyor. Barış Pınarı Harekatı bölgesine terörist sızmalarını engellemeye yönelik TSK ve SMO unsurlarının çalışmaları da aralıksız sürüyor.

707 TERÖRİST YAKALANDI

Son bir yıllık süreçte MİT Başkanlığı, yerel kolluk birimleri ile SMO unsurlarının ortak operasyonlarında; Tel Abyad´da 349 PKK/YPG ve 126 DAEŞ'lı terörist yakalandı. Resulayn'da da son bir yıl içerisinde 221 PKK/YPG, 11 DEAŞ'lı terörist ele geçirildi. Aynı süreçte yapılan operasyonlarda 4 terörist ise öldürülerek etkisiz hale getirildi.

KİLOMETRELERCE TÜNEL İMHA EDİLDİ

Tel Abyad'da, uzunluğu 150 metre ile 600 metre arasında değişen 19 hendek, 60 mevzi, 10 sığınak, kilometrelerce uzunluğunda 21 tünel, Resulayn'da ise toplam 27 kilometre uzunluğunda 303 tünel tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Son bir yıl içerisinde YPG/PKK terör örgütü tarafından bölgedeki yerel güvenlik birimleri ve sivil halkı hedef alan 71 terör saldırı girişimi de engellendi.

1 TONDAN FAZLA PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi´nin terör unsurlarından temizlenmesi için yürütülen operasyonlarda; Tel Abyad'da PKK/YPG terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen bina patlayıcılardan arındırılırken, bu kapsamda bölgede yürütülen çalışmalarda toplamda; 284 EYP ile 1 ton 217 kilo patlayıcı madde, 217 EYP kapsülü, 19 roketatar silah, 49 roketatar mühimmatı, 158 havan mermisi, 13 top mühimmatı, 67 anti-personel mayını, 113 el bombası, 36 uzun namlulu silah, 15 av tüfeği, 26 bin 642 fişek, 31 askeri mühimmat, 7 tabanca ve 1 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirilerek olası terör eylemlerinin önüne geçildi.

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