Fenerbahçe'ye Bas Dost'tan kötü haber geldi... Sarı-lacivertlilerin 1 numaralı golcü adayı Bas Dost, kulübü Sporting Lizbon'da kalmaya karar verdi.

Portekiz'den O Jogo'nun haberine göre; 29 yaşındaki Bas Dost, Sporting Lizbon'un 2021 yılına kadar geçerli ve zamlı sözleşme teklifini kabul etti. Hollandalı oyuncunun kısa süre içinde imza atacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon sonunda taraftarların kulübü basmasının ardından birçok futbolcu sözleşmesini feshederken Bas Dost'un da bu oyuncular gibi takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Golcü arayışındaki Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Dost, Sporting'in ısrarları sonucunda takımda kalmaya ikna oldu.

Sporting'in Dost'un sözleşmesine 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli koyacağı da öne sürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ