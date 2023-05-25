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Başkentte sağanak etkili oluyor! Yollar göle döndü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Başkent'te sağanak yağış etkili olmaya başladı. Kente bazı bölgelerde yollar göle döndü ve araçlar sular altında kaldı

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AA

  • Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!

    AA'da yer alan habere göre kentte öğle saatlerinde başlayan ve bazı kesimlerde dolu şeklinde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yollarda yer yer su birikintileri oluştu.
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!

    Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı.
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!

    Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda su taşkınları meydana geldi. İstanbul Yolu'nun bazı kesimlerindeki su baskını nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!

    Eryaman'da evlerine gitmek için okuldan çıkan öğrenciler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!

    Trafikteki bazı araçlar sular altında kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarından inerek güvenli alanlara geçti.
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!

    Bu arada itfaiye ekipleri de su birikintilerinin olduğu bölgelerde tahliye çalışmaları başlattı.
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!
  • Son dakika: Başkent'te şiddetli yağış sele yol açtı!

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