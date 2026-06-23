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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Başkentte EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı | Son dakika haberleri

        Başkentte EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

        Ankara'da EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

        Ankara’da EGO’ya ait yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Kaza Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre EGO’ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.

        Olay yerine pek çok polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldı.

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