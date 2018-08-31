Batman'ın Kozluk ilçesindeki operasyonda iki asker şehit düştü. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.



Alınan bilgiye göre, Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte iki asker ağır yaralandı. Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki asker de müdahaleye rağmen şehit düştü. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

BATMAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Batman Valliiği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bugün saat 03.40'ta, Kozluk ilçesi Kumlupınar Köyü Kocabey mezrası bölgesinde yürütülen operasyon sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yürütülen operasyon sırasında yaralanan 2 askerin Kozluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."



Bölgede operasyon sürüyor.

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