Bayraktar'dan Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bayraktar "2025 yılında 143 yeni sondaj yapmayı hedefliyoruz. Gabar sahasıyla birlikte yurt içi ve dışında 160 bin varilin üzerindeki günlük üretimle yaklaşık 6,4 milyon aracın yakıt ihtiyacını karşılayabiliyoruz." dedi.