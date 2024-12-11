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        Haberler Ekonomi Enerji Bayraktar'dan Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması - Enerji Haberleri

        Bayraktar'dan Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akkuyu Nükleer Santralin ilk ünitesini en kısa zamanda devreye almayı hedefliyoruz.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 21:45 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:24
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        Bayraktar'dan Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması
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        TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.

        Bayraktar "2025 yılında 143 yeni sondaj yapmayı hedefliyoruz. Gabar sahasıyla birlikte yurt içi ve dışında 160 bin varilin üzerindeki günlük üretimle yaklaşık 6,4 milyon aracın yakıt ihtiyacını karşılayabiliyoruz." dedi.

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