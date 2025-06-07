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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bayramın 1. gününde trafik bilançosu: 7 ölü, 1128 yaralı

        Bayramın 1. gününde trafik bilançosu: 7 ölü, 1128 yaralı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurban Bayramı'nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.128 vatandaşımız ise yaralandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 13:10 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:15
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        Bayramın 1. gününde trafik bilançosu: 7 ölü, 1128 yaralı
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        Kurban Bayramı'nın birinci gününde meydana gelen 692 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 1128 kişi de yaralandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin verileri X hesabından açıkladı.

        Yerlikaya, "Kurban Bayramı’nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı. Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,56. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan

        % 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

        Bakan Yerlikaya, "Diğer %0,56’lık kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,44’lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın diye konuştu.

        BAYRAM BİLANÇOSU

        Kurban Bayramı'nın ilk gününün bilançosunu açıklayan Yerlikaya, "Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.128 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" bilgisini verdi.

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