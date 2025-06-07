Kurban Bayramı'nın birinci gününde meydana gelen 692 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 1128 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin verileri X hesabından açıkladı.

Yerlikaya, "Kurban Bayramı’nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı. Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,56. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan

% 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Diğer %0,56’lık kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,44’lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın diye konuştu.