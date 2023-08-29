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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bayrampaşa'da bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu

        Bayrampaşa'da bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu

        İstanbul Bayrampaşa'da bir otobüs durağındaki vatandaşları bıçakla tehdit eden saldırganı, göreve gitmek üzere olan bir polis memuru bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:41
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        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
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        İstanbul Bayrampaşa'da, Volkan L. isimli şüpheli otobüs durağında bekleyen vatandaşlara bıçak gösterdi. Bu sırada göreve gitmekte olan polis memuru E.A isimli şüpheliyi sakinleştirmek istedi. Şüpheli elindeki bıçakla bu kez polis memuru E.A.'nın üzerine yürüdü. Polis memuru E.A. şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

        Olay, bugün sabah saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi. Volkan L. isimli şüpheli bıçak göstererek durakta otobüs bekleyen yolcuları tehdit etti. O esnada göreve gitmek için otobüs durağına gelen E.A. isimli polis memuru şüpheliyi uyardı. Şüpheli bu kez elindeki bıçakla polis memurunun üzerine yürüdü. Bunun üzerine polis memuru E.A. şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

        Hafif yaralanan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        49 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Çevredekileri tehdit eden ve polis memuru E..A.'ya bıçakla saldıran şüpheli Volkan L.'nin 49 farklı suçtan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

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