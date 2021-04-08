Faizsiz ev konut sistemi çerçevesinde 35 şirket BDDK’ye yeni düzenlemelere uyum için başvurdu. 12 firma 5 şirket çatısı altında birleşme kararı aldığı açıklandı. Geri kalan 23 şirket ise sermaye artışı ve ilgili kurallara intibak süreci için BDDK’ya başvurdu.

ŞİRKETLERİN 400 BİN MÜŞTERİSİ BULUNUYOR

Çekilişle üyelerine ev veya otomobil vereceği taahhüdünde bulunan tasarruf finansman şirketlerinin Türkiye’de 400 bin müşterisi olduğu ifade ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...

DÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca ( BDDK) hazırlanan Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında dün yayımlanarak yürürlüğe girmişti.