Habertürk
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde, 7 Haziran ara seçim yapılacak - HABERLER | Son dakika haberleri

        Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde, 7 Haziran ara seçim yapılacak

        Belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 yerleşim yerinde seçmenler, 7 Haziran Pazar günü belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek. Seçimler için 41 siyasi partiden 27'si başvuruda bulunurken, oy pusulasındaki yerleri de YSK tarafından belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 10:22 Güncelleme:
        6 beldede ara seçim yapılacak

        Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde, 7 Haziran Pazar günü belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak.

        ARA SEÇİM YAPILACAK

        ANKA'daki habere göre; YSK'nın, belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına ilişkin kararına göre; seçmenler, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde, 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. Yapılacak seçimler sonucunda 6 beldede belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

        27 PARTİ BAŞVURUDA BULUNDU

        6 beldede yapılacak seçim için, seçimlere katılma yeterliliği bulunan 41 siyasi partiden 27'si başvuruda bulundu.

        Partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şöyle:

        "Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Sevgilisiyle tatilde
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Travis Scott'tan açıklama
        Tekne keyfi
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
