Benzine büyük zam

HABERTURK.COM

Benzin fiyatına zam geldi.

26/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 37 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.