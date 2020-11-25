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HaberlerEnerjiSon dakika! Benzin fiyatına büyük zam - Haberler
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Benzine büyük zam

Benzin fiyatına bu geceden itibaren zam geldi. Benzinin litre fiyatı 37 kuruş artırıldı. Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 7 TL'ye gelecek

Son dakika! Benzin fiyatına büyük zam - Haberler
HABERTURK.COM

Benzin fiyatına zam geldi.

26/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 37 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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