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Benzine bu kez indirim geldi

Benzinde bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litrede 15 kuruş indirim gerçekleşti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak ve ÖTV'den düşülecek

13.09.2018 - 11:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak ve ÖTV'den düşülecek.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 13/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, benzinde 15 Kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır".

Ayrıca; akaryakıt ürünlerinden kalorifer yakıtında 13 kuruş, Fuel Oil’de 10 kuruş, yüksek kükürtlü Fuel Oil’de 6 kuruş, gaz yağında da 17 kuruş indirim oldu.

Artan döviz kuru nedeniyle akaryakıt ürünlerine son dönemde çok sayıda zam yapılmış ancak mart ayında yürürlüğe giren sistem gereği artışlar ÖTV'den düşülerek tüketici zamlardan etkilenmemiş, pompa fiyatları değişmemişti. Benzin fiyatlarındaki son indirim ise 19 Temmuz'da yapılan 12 kuruşluk indirimdi.

Akaryakıt ürünlerinin pompa fiyatlarındaki son değişiklik ise 16 Ağustos'ta ÖTV'nin yüzde 9 arttırılmasıyla gerçekleşmişti. 30 ila 50 kuruş arası değişen zamlar sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6.80 - 6.85 TL, motorinin litresi 6.20 - 6.25 TL, LPG'nin litresi ise 3.80 TL civarından satılmaya başlanmıştı.

 

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