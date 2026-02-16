Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a El Bilal Toure şoku! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a El Bilal Toure şoku!

        Beşiktaş, El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 15:38 Güncelleme: 16.02.2026 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'a El Bilal Toure şoku!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

        HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgiye göre Malili futbolcu en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir.

        El Bilal Toure’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Doğuştan engelli kuzu "Pamuk", hayvanseverin tasarladığı yürüteçle ayağa kalktı

        Kocaelide yaptığı yürüteçlerle engelli hayvanların yeniden hareket etmesine destek olan Abdulmenaf Çelikin kuzuya yürüteç takması (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi