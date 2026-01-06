Habertürk
        Beşiktaş, Mert Günok'la yollarını ayırdı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Mert Günok'la yollarını ayırdı!

        Beşiktaş, Mert Günok ile yolların ayrıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 15:12 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:18
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş, 36 yaşındaki milli kaleci Mert Günok ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

        FENERBAHÇE İLE İMZALAMASI BEKLENİYOR

        Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok'un, imzanın atılması halinde 10 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

        Maduro uçaktan indirildi

        ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak, ABD'nin New York şehrine indi. Maduro'nun daha sonra görevliler eşliğinde uçaktan indirildiği görüldü.

