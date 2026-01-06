Beşiktaş, Mert Günok'la yollarını ayırdı!

Beşiktaş, 36 yaşındaki milli kaleci Mert Günok ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.