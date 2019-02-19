Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Satır başları şöyle:
"Beşiktaş - Fenerbahçe maçının tarih ve saati bize sorulmadı. Pazartesi oynanmasının sıkıntısı var mı? Biz ev sahibiyiz, bize sorulması lazımdı. Fenerbahçe'yi aradım, sordum. Onların da haberi yok. Fenerbahçe'nin talebi olsaydı biz buna sıcak bakardık.
Norveç'e gittik geldik, pazar günü de Galatasaray ile maç yaptık. Sorduğumuz zaman, 48 saat yeterli, Avrupa'da böyle dediler, tamam dedik. Şimdi ne oldu da Beşiktaş - Fenerbahçe maçını pazartesi günü oynatıyorsunuz?
Federasyonla ilgili ilgim yok. Ben aday değilim. Kimin aday olacağını da bilmiyorum.
ŞENOL GÜNEŞ GİTMEK İSTERSE GİDEBİLİR
Şenol hocayla sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor. Mayıs ayında kongremiz var. Seçilirsem masaya otururuz. O gün konuşuruz. Şenol hocanın açıklamasından da duyduğum; federasyondan kırgınlıkla ayrılmış. Milli Takım hocası olmak da isteyebilir. Beşiktaş'ta 4 sene başarılı oldu. Gitmek isterse de sevgi ve saygıyla bakarım. Sezon sonuna kadar hocamızla devam edeceğiz.
YUSUF NAMOĞLU İYİ HİZMETLER YAPTI
Yusuf Abi (Namoğlu) ile eskiden tanışırız. Görev süresince ona destek olmaya çalıştık. Kendi içerisinde çalışkandı ve iyi hizmetler yaptı. Teşekkür ederiz hizmetleri için. Sabri Hoca'yı da çok severiz. Muhittin Boşat ve Mustafa Çulcu var ekipte, kıymetli insanlar. Olaya vakıf. Biraz hırsları var, beni heyecanlandırıyor. Hemen şöyle oldu, böyle oldu diye konuşmamalıyız. Sezon sonuna kadar beklemeliyiz. Önümüzdeki sezondan itibaren ciddi faaliyetler yapacaklarını bekliyorum.
Beşiktaş iyi oyunculardan kurulu olması lazım. Japon olduğu için oyuncu almayız. Kagawa iyi oyuncu olduğu için aldık. Daha 3 maç oldu. Bu hafta çok önemli onun için, Fenerbahçe maçı. Onun da mutlu olacağı bir sezon olmasını diliyoruz. O da biz de mutlu olursak Kagawa'yla devam ederiz. Şekilsel şeyler bir süre sonra gider.
VAR İÇİN DAHA FAZLA EĞİTİM GEREKLİ
VAR çok doğru bir sistem ama tüm sistemi düzeltemez. VAR sonuçta bir sistem, başındakiler neticede birer insan. VAR her şeyi çözemez. Daha fazla eğitim alınması gerektiğini düşünüyorum. MHK toplantısında da söyledim. İyi niyetli, gördüğünü çalan hakemler diliyoruz. Hakemlik zor iş. 9 binin üzerinde hakem varmış. 1. ligi yöneten 20 kişi. Demek ki zor bir iş. Yapmak istemiyorsan bırakırsın. İşini de iyi yapacaksın. Türkiye'deki sistem; futbolcular iyi niyetli gelip iyi niyetli olmuyorlar. Hakemler de mazeret bulmayacaklar. Her şeyi düt düt kesmeyecekler. Oynamak isteyen takımları oynatacaklar. Sabri Çelik'in iyi işler yapacağına inanıyorum.
GALATASARAY DERBİSİ JAPONYA'DAN YAYINLANACAK MI?
Biz Japonya ile çok önceden iş birliği yapmaya başladık. Zaten maçlarımız yayınlanıyor orada. Derbiyle ilgili bir başvurumuz olacak ama ne kadar etkili olur bilmiyorum.
ŞENOL GÜNEŞ İÇİN TFF'DEN TALEP VAR MI?
Federasyondan Şenol Güneş için bir talep gelmedi. Gelemez de zaten. Bunun için bizden önce Şenol hocayla konuşmaları lazım. Şenol hoca bizim kölemiz değil. Kendi şahsiyeti var. Benden önce onunla konuşulması lazım. Kulübümle konuşurum derse top bize gelir. O zaman bir yorumumuz olur. Olmayan talep üzerine bir şey söyleyemem."
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