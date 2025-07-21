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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i eleyip 3. tura yükselmesi halinde Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin mağlubu ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:46
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        İşte Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipler!
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        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

        Siyah-beyazlıların rakibini elemesi halinde 3. turda karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli oldu.

        Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

        Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turundaki maçlar, 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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