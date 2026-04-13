        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Beşiktaş saldırısında 3 şüpheli adliyede! | Son dakika haberleri

        Beşiktaş saldırısında 3 şüpheli adliyede!

        İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 10:25 Güncelleme:
        Beşiktaş saldırısında 3 şüpheli adliyede!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında gözaltındaki 6 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından 3 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        Teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Fotoğraf: İHA

