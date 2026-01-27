Habertürk
        Beşiktaş, Abraham'ın ayrılığını KAP'a bildirdi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Abraham'ın ayrılığını KAP'a bildirdi!

        Beşiktaş Kulübü, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Giriş: 27.01.2026 - 19:04 Güncelleme: 27.01.2026 - 19:12
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta beklenen oldu ve Tammy Abraham'ın arılığı için KAP açıklaması geldi... Siyah-beyazlılar, İngiliz golcünün Aston Villa'ya transferi için Premier Lig ekibiyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        ÖNCE TAPUSUNU ALDI, SONRA SATTI

        Beşiktaş, Abraham'ın kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanırken, İngiliz yıldız için Roma'ya 13 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğini açıklamıştı. Siyah-beyazlılar, tapusunu aldığı futbolcuyu Aston Villa'ya ise 21 milyon Euro'ya satacak. Roma'ya 2 milyon Euro da kiralama bedeli ödeyen Beşiktaş'ın kasasından oyuncunun maaşı hariç 15 milyon Euro çıkmış olacak. Kartal, Abraham transferinde böylece 6 milyon Euro kara geçecek.

        26 MAÇTA 13 GOL ATTI

        Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Tammy Abraham, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Kiralama bedeliyle birlikte siyah-beyazlı kulübe toplam maliyeti 15 milyon Euro olan golcü futbolcunun satışından Beşiktaş, önemli bir gelirin yanı sıra ek olarak Yasin Özcan'ı da kadrosuna katmış oldu.

