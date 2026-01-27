Beşiktaş, Abraham'ın ayrılığını KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'ta beklenen oldu ve Tammy Abraham'ın arılığı için KAP açıklaması geldi... Siyah-beyazlılar, İngiliz golcünün Aston Villa'ya transferi için Premier Lig ekibiyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

ÖNCE TAPUSUNU ALDI, SONRA SATTI

Beşiktaş, Abraham'ın kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanırken, İngiliz yıldız için Roma'ya 13 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğini açıklamıştı. Siyah-beyazlılar, tapusunu aldığı futbolcuyu Aston Villa'ya ise 21 milyon Euro'ya satacak. Roma'ya 2 milyon Euro da kiralama bedeli ödeyen Beşiktaş'ın kasasından oyuncunun maaşı hariç 15 milyon Euro çıkmış olacak. Kartal, Abraham transferinde böylece 6 milyon Euro kara geçecek.

