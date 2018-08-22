Beşiktaş'ın Partizan kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Öte yandan LASK Linz maçında turu getiren golü attıktan sonra gol sevincinde formasını çıkardığı için kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Alvaro Negredo ve hafif sakatlığı bulunduğu kaydedilen Jeremain Lens ile Ryan Babel de kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Partizan maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Ersin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Pepe, Enzo Roco, Fatih, Adriano, Caner Erkin, Necip Uysal, Gary Medel, Tolgay Arslan, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Mertcan, Güven, Gökhan Töre, Quaresma, Umut, Cyle Larin, Vagner Love, Alpay.

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