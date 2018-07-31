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Ancak bu konuda Quaresma’nın kafasını en çok karıştıran menajerlerin önerileri. Yıldız oyuncunun eski menajeri Çin’le yapılan temaslarda, Beşiktaş’a 8.5 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Ancak yeni menajer Katar’dan daha iyi bir teklif olduğunu söyledi. Katar’ın teklifinin 10 milyon euro olduğu belirtiliyor. Son anda devreye giren bir ABD kulübünün de Quaresma için girişim başlattığı ve sözlü teklif yapıldığı bilgisi verildi.