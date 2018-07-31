BEŞİKTAŞ İLE LİVERPOOL ORİGİ PAZARLIĞINDA!
Kaleci, ofansif orta saha ve santrfor takviyesi yapacak Beşiktaş'ta rota tekrar Divock Origi'ye döndü.
Transfer döneminin başladığı dönemden beri adı zaman zaman siyah-beyazlılar ile anılan Liverpool'un Belçikalı forvet oyuncusu için Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı bildirildi.
Bu iddianın kaynağı ise İngiliz medyası oldu. Liverpool Echo gazetesinden James Pearce ve Goal'den Neil Jones, Sky Sports'a konuk oldular. İkili, Beşiktaş'ın Mignolet görüşmeleri sırasında Origi için de rakam önerdiğini iddia ettiler.
Temsilcimızin iki ismi birden transfer edebileceğini dile getiren Pearce ve Jones, "Türkler hem Mignolet hem de Origi'yi uygun şartlarda bitirmek istiyor" ifadelerini kullandılar. Aynı yayın organında geçtiğimiz günlerde minolet ve Liverpool ile kiralama konusunda anlaşıldığı duyurulmuştu.
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki forvet Origi'yi de satın alma opsiyonlu kiralamak istediği ifade edildi. Liverpool, geçen sezonu Wolfsburg'da kiralık geçiren Belçikalı oyuncuyu tekrar göndermeye sıcak bakıyor.(Fotomaç)
QUARESMA'YA 3 KOLDAN HÜCUM
Quaresma'nın eski menajeri oyuncuyu Çin’e satmaya çalışıyordu. Ancak Quaresma’nın anlaştığı yeni menajer Katar’dan daha iyi bir teklif getirdi. Son dakikada ABD’den de ciddi bir alıcı çıktı. Fiyat 10 milyon euroyu buldu.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’nın yeni sezonda takımda kalması zor. Zira 34 yaşındaki yıldız oyuncuya gelen teklifler, geri çevrilecek gibi değil. Teknik Direktör Şenol Güneş’in hazırlık maçlarında Lens’ten iyi verim alması, Gökhan Töre’nin de tamamen iyileşmesi, Beşiktaş yönetimini bu konuda rahatlatıyor.
Siyah-Beyazlı yönetim de yıldız oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor. Daha önce ayrılmaya sıcak bakmayan Quaresma’nın da son bir transfer konusunda ikna olduğu ve ayrılmayı da artık düşündüğü belirtiliyor.
Ancak bu konuda Quaresma’nın kafasını en çok karıştıran menajerlerin önerileri. Yıldız oyuncunun eski menajeri Çin’le yapılan temaslarda, Beşiktaş’a 8.5 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Ancak yeni menajer Katar’dan daha iyi bir teklif olduğunu söyledi. Katar’ın teklifinin 10 milyon euro olduğu belirtiliyor. Son anda devreye giren bir ABD kulübünün de Quaresma için girişim başlattığı ve sözlü teklif yapıldığı bilgisi verildi.
Portekizli oyuncu kendisi yapacağı görüşmelerden sonuç alır ve tercihini yaparsa, yönetim pazarlıklara başlayacak. Şu ana kadar gelen tekliflere sıcak bakan Siyah-Beyazlılar, Quaresma hangi kulübe ‘Evet’ derse fiyatta esnek davranacak. Portekizli oyuncunun bonuslarla birlikte satış rakamının 10 milyon euroyu aşması bekleniyor.
Ricardo Quaresma, 2018 Rusya’da gösterdiği performansla büyük beğeni toplamış, özellikle İran’a attığı trivela golüyle uzun süre futbol gündemini sallamıştı.(Akşam)
BEŞİKTAŞ NACER CHADLİ'Yİ BİTİRİYOR!
Ofansif orta saha arayışını sürdüren Beşiktaş, Belçikalı yıldız Nacer Chadli'nin transferinde son aşamaya geldi. Chadli, 2018 Dünya Kupası'nda sonradan forma şansı bulsa da gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti!
West Bromwich’e Nacer Chadli için kiralama teklifi yapan Beşiktaş Yönetimi geri sayıma geçti. Hücum hattının her iki kanadında görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcunun 10 numara bölgesinde de oynayabilmesi nedeniyle teknik heyetin bu transfere onay verdiği belirlendi.
Beşiktaş, Nacer Chadli konusunda artık geri sayıma geçti. İngiltere’de Premier Lig’den Championship’e düşen West Bromwich’te top koşturan 28 yaşındaki Belçikalı oyuncuyu kiralamak için teklif yapan siyah-beyazlı yönetim pazarlıklarını çok yoğun biçimde sürdürüyor.
Kartal hücum hattının her iki kanadında ve 10 numara bölgesinde görev yapabilen Nacer Chadli’nin transfer edilmesi halinde takım içerisine birçok alternatif yaratmış olacak. Fas asıllı Belçikalı oyuncunun hücum hattında tam bir joker olması nedeniyle teknik heyet tarafından da tercih edildiği belirlendi.
Orta saha transferi konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir toplantı daha yapacak olan Başkan Fikret Orman’ın bu zirveden sonra Chadli işine son noktayı koyması bekleniyor. Talisca’nın vedasından sonra o bölgede Adriano ve Babel ikilisini dönüşümlü olarak oynatmak isteyen Güneş, Chadli’nin transfer edilmesi halinde Belçikalı oyuncuyu da bu rotasyona dahil edecek.
Hollanda ekibi Twente’den 2013’te 8 milyon euro karşılığında Tottenham’a transfer olan Nacer Chadli, Londra ekibinde 3 sezon düzenli forma giyerken, 129 maçta 25 gole imzasını attı. 2016’da 15,2 milyon euroya West Bromwich’e transfer olan Belçikalı futbolcu ilk yılında 32 maçta 5 gol kaydetti, ikinci sezonunda sakatlık problemleri nedeniyle sadece 8 maçta görev yaptı.
Chadli, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda 3’ü ilk 11’de olmak üzere 6 maçta şans buldu. Belçika formasıyla 1 gol, 1 asiste imza atan başarılı futbolcu, Japonya’ya uzatmada attığı golle takımını çeyrek finale taşıyan isim olmuştu. (Milliyet)
KAGAWA ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A!
Kartal’ın 10 numara arayışlarında listesinde ilk sırada yer alan Japon yıldız Dortmund’da gözden çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi, Kagawa için 2 gün içinde resmi teklifte bulunma kararı aldı.
Beşiktaş transfer listesinde yer alan Kagawa için ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. Alman kulübü yeni sezonda Japon futbolcuyu kadrosunda düşünmediğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlı yönetimin 2 gün içinde Kagawa için Dortmund'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 10 numara pozisyonu için düşündüğü transfer listesinde ilk sırada yeralan Japon Kagawa konusunda Alman kulübüne 2 teklif sunulacağı ifade ediliyor.
Alman kulübüne Kagawa için önce satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak. Japon oyuncu için 2.5milyon Euro kiralama teklifi yapılacağı Kagawa'ya da 3 milyon Euro önerileceği belirlendi.
Beşiktaş'ın Japon yıldızı satın alma durumunda ise 5 milyon Euro önereceği ancak Kagawa'nın bir sonraki satışından Alman kulübü Dortmund'a yüzde 25'lik bir pay önereceği ortaya çıktı. (Takvim)
BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ AYRILIK! SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR...
Beşiktaş'ta yeni sezon planları içerisinde yer almayan Mustafa Pektemek için yönetim flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 maça çıkıp sadece 130 dakika görev yapabilen Mustafa Pektemek, 1 gollük performans ortaya koymuştu.
Teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, 1.7 milyon Euro’luk maaşını göz önünde bulunduran yönetim, bu isimle ayrılık kararı aldı. Siyah-Beyazlılar’ın, bu kararını oyuncunun menacerine ilettiği ve 750 bin Euro karşılığında sözleşme fesh etme önerisinde bulunduğu kaydedildi.(Fanatik)
KARTAL'A MİGNOLET MÜJDESİ! KLOPP...
Jürgen Klopp, Liverpool'un Fransa'da yapılacak kampın 29 kişilik kadrosuna Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan kaleci Mignolet'i dahil etmedi
Beşiktaş'ta Fabri'nin Fulham'a transferinin ardından Şenol Güneş'in kaleyi kime emanet edeceği belirsizliğini korurken İngiltere'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Belçikalı kaleci Mignolet için Klopp'tan müjdeli haber geldi. Liverpool patronu, Mignolet'in Fransa'da yapılacak kampa gidecek 29 kişilk kadroya almadı.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mignolet için Beşiktaş'ın ilgisini doğrulayan menahjr Vaesen, "Mignolet ile sadece Beşiktaş ilgilenmiyor. Birçok takım, Mignolet ile ilgileniyor. Teklifler somutlaşmaya başladığında neler olacak göreceğiz" sözlerini kullanmıştı.
Liverpool'un 75 milyon Euro'ya transfer ettiği Alisson'u transfer etmesiyle gözden düşen Mignolet, Liverpool'da üçüncü kaleci kaleci konumuna gerilemişti.
Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci Premier Lig'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. (Fotomaç)
BİLAL BAŞAKCIKOĞLU'NDAN İTİRAF: BEŞİKTAŞ'I REDDETTİM!
Kayserispor'un Mendes’ten boşalan sol kanat için kadrosuna kattığı Bilal Başacıkoğlu’ndan iddialı sözler:
"Beşiktaş’tan teklif aldım ama Kayserispor’u kendime çok yakın hissettim. Benim için artık şans bulmak ve kendimi göstermek önemli. Feyenoord’da çünkü bu anlamda istediğim şansı bulamıyordum.
Beşiktaş’ta da oturmak yerine Kayseri’de oynamayı seçtim. Kayserispor’da da ciddi bir forma rekabeti var. Bu rekabetin içinde kendimi gösterip takımın değişilmez oyuncusu olmak adına elimden geleni yapacağım”. (Fanatik)
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