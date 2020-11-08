Biden'dan zafer konuşması 0:00 / 0:00

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ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, seçilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada "Bu ulusun insanları bize çok net bir zafer kazandırdılar. Bu ulusun tarihinde hiç olmadığı kadar yüksek bir oyla bu zaferi kazandık" ifadelerini kullandı.

Biden, "Bu ülkede ve dünyada yarına karşı güven görüyoruz. Ben bölmeyi değil, birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım. Hepinizin güvenini kazanmak için çalışacağım" dedi.

Hayatının en büyk onurunu yaşadığını kaydeden Biden, Amerikalıların bir vizyona oy verdiğini, bu vizyonu gerçekleştirmenin de kendisinin en önemli görevi olduğunu söyledi. Eşi Jill Biden ve çocuklarına da teşekkür eden yeni ABD Başkanı, "Ben Jill'in kocasıyım onun desteği olmadan burada olamazdım. Jill bir anne, bir eğitimci. Harika bir first lady olacak" dedi.

Yardımcısı Kamala Harris'ten de övgüyle söz eden Biden, "Harika bir başkan yardımcısı ile ülkeyi yönetmenin onurunu yaşayacağım. Kendisi Güney Asyalı, beyaz olmayan ilk kadın başkan yardımcısı. Bana ABD'de bir şeylerin mümkün olmadığını sakın söylemeyin" diye konuştu.

Biden, "Başkan Trump'a oy veren herkesin hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Ama bence birbirimize şans verelim. Amerika'yı birleştimenin zamanı geldi. Amerika bence bizden şunu istedi, adaleti, ahlakı, umudu geri getirmemizi istedi. Virüsle savaşı kazanmamızı istedi. İklimi kontrol altına alarak gezegeni korumamızı istediler. Demokrasiyi savunmak, bu ülkede herkese eşit bir şans sunmak istedi" dedi.

Covid-19 ile mücadeleye dikkat çeken Biden, Pazartesi günü geçiş dönemi için danışmanlık grubunu tanıtacağını ve salgınla mücadelede hiçbir fırsatı kaçırmayacağını söyledi.

Biden, "Bana oy verenler kadar bana oy vermeyenler için de çalışacağım" dedi.

HARRIS: İLKİM AMA SON OLMAYACAĞIM

Biden'den önce konuşma yapan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Joe Biden için "Birleştirici, iyileştirici" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı olarak kendisini seçmesinin önemini anlatan Harris, "Ben bu ofiste ilk kadın olabilirim ama sonuncusu olmayacağım. Bizi izleyen her küçük kız çocuğu şunu görüyor ki, bu ülke olasılıklar ülkesi" dedi.

Joe Biden'ın Obama'ya yaptığı gibi bir başkan yardımcılığı yapacağını kaydeden Harris, "Asıl şimdi bizim işimiz başlıyor. En temel işler hayatları korumak ve bu salgını yenmek, ekonomiyi düzeltmek, sistematik ırkçılığı ortadan kaldırmak, ülkemizi bir araya getirmek. Önümüzdeki yol kolay olmayacak ama Amerika buna hazır. Joe ile ben de buna hazırız" diye konuştu.