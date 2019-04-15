AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Seçimin bu şekle dönüşmüş olması tatsız. İstanbul gibi şehri yönetecek başkanın şaibeler, sakatlanmış bir seçim sonucuyla başkan olması doğrusu pek hoş olmaz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, basın toplantısı düzenleyerek seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"31 Mart seçimleri Türkiye'de ve İstanbul'da gerçekleşti. Seçimlerden sonra 2 açıklama yapıldı. Önce CHP adayı kazandığını ifade etti, biz de 11.25'te biz kazandığımızı söyledik. Devresi gün YSK Başkanı Sadi Bey bir açıklama yaptı, Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu ifade etti. Böylece seçim esnasında, seçim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan anormallikler, şaibeler, yolsuzluklar gibi anormalliklerin de gündeme geldiğini gördük.

Bu seçimleri ikiye ayırmak gerekir. Biri seçim günü yapılan idari işlemler, ikincisi seçim sonrası seçim sonuçlarına yönelik itirazların değerlendirildiği yargısal süreç. Yargısal süreç devam ediyor. Gerek AK Parti, gerek diğer partiler çeşitli yerlerde itirazlarda bulundu.

"OYLARIN TAMAMI SAYILMIŞ OLSAYDI..."

Bu itiraz süreci seçim kültürümüzde olmuştur. İtiraz kültürü CHP'ye yabancı değildir. Bu tahammülsüzlük anlaşılabilir değildir. 2014'te Ankara seçimlerini Anayasa Mahkemesine ve AİHM'e kadar yürütmüştür. Biz hukukun peşindeyiz. Biz, vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta hiç edilmesinin önüne geçilmesini sağlıyoruz. Bunu kısmen başardık. Başlangıçta 27 bin diye açıklanan rakamlar 12 bin seviyesine gerilemiştir. İki aday birbirine yakın oy aldığı halde neden fark benim lehime artmaktadır. Normalde yanlışlık varsa her iki aday için olması gerekir. Bu şunu gösteriyor; oylar sandıkta iç edilmiştir. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Biz eminiz ki bu oyların tamamı sayılabilmiş olsaydı, CHP buna rıza gösterseydi bu seçimin sonucu böyle olmayacaktı. Bu fark kapanacak ve tersine dönecekti.

"SEÇİMİN BU ŞEKLE DÖNÜŞMÜŞ OLMASI TATSIZ"

Her iki halde de şunu söylemek isterim: Seçimin bu şekle dönüşmüş olması tatsız. İstanbul gibi şehri yönetecek başkanın şaibeler, sakatlanmış bir seçim sonucuyla başkan olması doğrusu pek hoş olmaz. Başkanın güçlü bir şekilde görev yapması bütün İstanbulluların arzusudur.

Biz başından beri hukuk vurgusu yapıyoruz, adalet diyoruz, seçim hakim teminatındadır diyoruz. İşleyen süreç bundan ibarettir. YSK işin patronudur, seçimle ilgili itirazları yönetmektedir. Maltepe'deki sayım tamamlandığında bu süreçler bitmiş olacak. Böylece YSK bir karara varmış olacaktır.

"TECRÜBESİZ DAVRANIŞLARA SON VERMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Ortada bir tahammülsüzlük var. 'Seçimi kazandık verin mazbatayı'. Seçimi kazandığının kararı sen mi vereceksin. Bugün böyle verilmiş bir karar var mı? Belediye başkanıyım diye kart bastırırsan, Anıtkabir defterine imza atarsan, mitingler yaparsan YSK'nın vereceği kararı etkilemekten başka ne iş yaparsın? Hakimler kararlarıyla konuşur. Hepimize düşen sonucu sükûnetle beklemektir. Dış ülkelere mesajlar göndermek bunlar bizim milletimizin canını sıkmaktadır. Dünyaya, Türkiye'yi şikayet etmek Türk hukuk sistemine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ben değerli rakibimi böyle tecrübesiz davranışlara son vermesini bir kez daha tavsiye ediyorum.

"SAHTEKARLIĞIN SON KULLANMA TARİHİ OLMAZ"

Seçimde yapılan usulsüzlükler, yanlışlıklar, şaibeler, oy hırsızlıklarıyla sınırlı değil. Daha birçok yanlışlar var. Büyükçekmece'deki olay... Sandık kurullarının kanuna uygun olmayan teşkili sadece Büyükçekmece'de yok, diğer ilçelerde de var. Burada iş bir sene önceden planlanmış. Önceden planlanmış bir iş. İtiraz edilmesine rağmen askı süreci bittiği için bitmemiş. Sahtekarlığın son kullanma tarihi olmaz. Başta yapılmışsa sonuna kadar devam eder.

Bu seçimlerin bu şekle gelmesini körükleyen rakip adaydır. Yoksa bu itiraz süreçleri her dönemde olmuştur, kararlar verilmiştir. Keşke İmamoğlu tribün tribün dolaşacağına, meydan meydan dolaşacağına sakin oturup benim gibi sonuçları bekleseydi. Bu benim ikinci toplantım. Bir itiraz süreci varsa, yargılama süreci varsa bizim yapmamız gereken buna hakkıyla riayet etmek, sonucu beklemek. Fazla gürültü yapan sonuç alır, hukuk devletinde böyle bir şey olmaz. Hakimler kanunlara göre karar verirler. Tehditlerle, parmak sallamayla karar verdiremezsiniz. Mansur Yavaş; soyadı gibi yavaş hareket etmiş, süreçlerin tamamlanmasını beklemiş ve kendisine belediye başkanı olduğuna dair belge verilmiştir. Ben tebrik ediyorum, sorumluluk taşımak bu.

"SEÇİM MURDAR OLDU"

O kadar sayımlarda yanlışların, hilelerin, eksikliklerin, özensizliklerin olduğunu gördük ki, insan hakikaten hayrete düşüyor. Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz. Sonuç ne olursa olsun kararı YSK verecektir, YSK'nın kararı da herkesi bağlayan bir karar olacaktır.

'Sayımlar kasten uzatılıyor' laflarının da kasıtlı olduğunu gördük. Seçim gecesi seçim heyet sayısı, sandık sayısı kadardı. 8-9 saatte saydılar. Şimdi 150'yi geçmez. 150 heyetin bu kadar oyu ne kadar zamanda sayacağı ortada. Her sandığa bir heyet kurmak demek seçimi tekrar yapmak demek. Şu anda işi yönetecek olan seçim kuruludur.

Biz bize verilen veya rakip adaya verilen oyların yerli yerine gitmesinden mesulüz. Tamam bize de rakibe de oy çıkıyor. 5 bin 500 bana çıkıyor, 500 ona çıkıyor. Bu bile başlı başına ciddi şüpheler, organize bir kötülüğün olduğunu ortaya koyuyor. Bu seçimde organize bir kötülük yaşanmıştır. Seçimden sonra bizi yüzlerce insan aradı. Sandıklarda 3 pusula verilmesi gerekirken 2 pusula verildiğini söylüyorlar. Burada üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu işin baştan organize edildiğini ortaya koyan somut bir şüphedir. Bunun da mutlaka dikkate alınması gerekir. Onlarca delilden, usulsüzlükten, özensizlikten bahsedebiliriz. Bunların örnekleri de var.

Özetle, bizim amacımız bu itiraz sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi. Bir an önce sükûnetle sonucu bekleyip, tamamlamamız lazım. Bağırarak, çağırarak haklı pozisyona geçeceğini sananlar yanılmaktadır.

TEKRAR SEÇİMDE ADAY OLACAK MISINIZ: YSK'nın kararları ortada yokken, bu şekilde bir öngörüde bulunmak anlam ifade etmez. YSK'nın vereceği karar neyse ona göre herkes durumunu değerlendirecek ve bir yol haritası çizecek. Mazbatayı YSK kime verirse başkan odur.