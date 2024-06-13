Bir yangın da Manisa'da çıktı! Orman yangınlarına bugün de bir yenisi eklendi. Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:53 facebook

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