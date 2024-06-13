Bir yangın da Manisa'da çıktı!
Orman yangınlarına bugün de bir yenisi eklendi. Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor
Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kentin Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 itfaiye, 20 traktör, 4 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.