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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bir yangın da Manisa'da çıktı! | Son dakika haberleri

        Bir yangın da Manisa'da çıktı!

        Orman yangınlarına bugün de bir yenisi eklendi. Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:53
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        Bir yangın da Manisa'da çıktı!
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        Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kentin Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

        DHA'nın haberine göre alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 itfaiye, 20 traktör, 4 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

        Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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        #Manisa
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