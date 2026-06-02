Bisikletiyle umreye giden Fahrettin Şener, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki bahçesinde çapa makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

MAKİNENİN ALTINDA KALDI

İHA'daki habere göre olay; Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana geldi. Evinin bahçesini çapalamak için makineyi çalıştıran Fahrettin Şener, henüz bilinmeyen bir nedenle makinenin altında kaldı. Şener'i gören komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şener'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fahrettin Şener Cumhur İttifakı'ndan Susurluk Belediye Başkanı adayı olmuştu. Şener'in vefatı, Balıkesir ve Türkiye'de üzüntüyle karşılandı.

BİSİKLETİYLE UMREYE GİTMİŞTİ

2025'te Susurluk'tan bisikletiyle yola çıkan Şener, 3 bin 450 kilometre mesafeyi geçerek umresini yapmış, yolculuk sürecinde yaşadıklarını, yanındaki kamerayla kayıt altına almıştı. Yolculuk hikayesini sosyal medya hesabından da paylaşan Şener'in görüntüleri, çok sayıda beğeni ve yorum almış, takdirle karşılanmıştı.