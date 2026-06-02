Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bisikletiyle umreye giderek tanınmıştı... Balıkesir'de yaşayan Fahrettin Şener, tarlasını sürerken hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bisikletiyle umreye giderek tanınmıştı... Balıkesir'de yaşayan Fahrettin Şener, tarlasını sürerken hayatını kaybetti

        Balıkesir'de bahçesinde çapa yaptığı sırada makinenin altında kalan Fahrettin Şener hayatını kaybetti. Bir dönem belediye başkan adayı olan Şener, 2025 yılında bisikletiyle yaklaşık 3 bin 450 kilometre yol kat ederek umreye gitmesiyle tanınmıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 09:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisikletiyle umreye gitmişti, acı son!

        Bisikletiyle umreye giden Fahrettin Şener, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki bahçesinde çapa makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

        MAKİNENİN ALTINDA KALDI

        İHA'daki habere göre olay; Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana geldi. Evinin bahçesini çapalamak için makineyi çalıştıran Fahrettin Şener, henüz bilinmeyen bir nedenle makinenin altında kaldı. Şener'i gören komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şener'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fahrettin Şener Cumhur İttifakı'ndan Susurluk Belediye Başkanı adayı olmuştu. Şener'in vefatı, Balıkesir ve Türkiye'de üzüntüyle karşılandı.

        BİSİKLETİYLE UMREYE GİTMİŞTİ

        2025'te Susurluk'tan bisikletiyle yola çıkan Şener, 3 bin 450 kilometre mesafeyi geçerek umresini yapmış, yolculuk sürecinde yaşadıklarını, yanındaki kamerayla kayıt altına almıştı. Yolculuk hikayesini sosyal medya hesabından da paylaşan Şener'in görüntüleri, çok sayıda beğeni ve yorum almış, takdirle karşılanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayram bitti trafik bitmedi

        Düzce geçişinde kilometrelerce kuyruk böyle görüntülendi. (İHA)

        #Balıkesir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Millilerden dört dörtlük prova!
        "Benim tek düşüncem milli takım!"
        "Benim tek düşüncem milli takım!"
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!