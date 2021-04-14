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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase'in Nasdaq'taki halka arzı öncesinde kripto paralardaki yükseliş devam ediyor. Bitcoin ilk kez 64.000 doları aşarak 64.758 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü.

Bitcoin dolar bazında son 24 saatte yüzde 6 yükselirken, haftalık yükselişi de yüzde 11'i buldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 88'i bugün yükseliş kaydetti. Ethereum günlük yüzde 10 yükselerek 2.398 doları gördü ve rekor kırdı.

DOGECOIN'DE ÇOK SERT YÜKSELİŞ

Binance Coin de yüzde 7.8 yükselerek 590 dolara kadar çıktı. Bugün en dikkat çekici yükselişlerden birisi ise Dogecoin'de yaşandı. Dogecoin son 24 saatte yatırımcısına yüzde 91 kazandırarak 0.14 doları gördü. Ripple da yüzde 19 yükselerek 1.92 dolara ulaştı.

APPLE'I GEÇTİLER

Son yükselişlerle beraber kripto paraların toplam piyasa değeri 2 trilyon 259 milyar dolara ulaştı. Böylece kripto paralar dünyanın halka açık en büyük şirketi olan Apple'dan daha değerli hale geldi. Dün kapanış itibarıyla Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon 257 milyar dolar seviyesindeydi.