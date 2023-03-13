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Bitlis'te sulama göleti taştı; tarım alanları zarar gördü

Bitlis'te korku dolu anlar yaşandı. Kentte sulama için kullanılan bir gölet taştı. Olayda Yolalan beldesine bağlı Düzköy Mahallesi'nde çamur seli meydana geldi

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DHA
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi

    Bitlis'in Yolalan beldesine bağlı Düzköy Mahallesi´nde sulama göleti taştı; 3 traktör, 1 minibüs ve yüzlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü.
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi

    DHA'nın haberine göre Bitlis merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yolalan beldesinin Düzköy Mahallesi´nde geçen yıl tarım arazilerini sulamak için yapılan gölet tahliye vanaları açılmadığı için gece taştı.
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi

    Yaklaşık 800 metre yukarısında yer alan göletin taşması sonucu mahalle, sular altında kaldı.
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi

    Günün ağarmasıyla ekipler, hasar tespitine başladı. Köylülere ait minibüs ve 3 traktör hasar görürken, yüzlerce dönüm tarım arazisi de çamur içinde kaldı.
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi

    3 büyükbaş ile 1 küçükbaşın telef olduğu bölgeye belediye, VEDAŞ, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi

    Onlarca ağaç da kökünden söküldü. Köylüler, gün içinde göletin tahliye vanasını açamadıklarını ancak taşarak köyü su basacağı ihtimalini vermediklerini belirtti.
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi

    Köylülerden Saadettin Korkmaz, "Gece saatlerinde taşan gölet, önüne kattıklarıyla birlikte mahalleye geldi. Ağaçları kökünden sökmüş. Traktörlerimize, köy minibüsümüze, hayvanlarımıza ve tarım arazilerimize zarar verdi. Geceden beri uğraşıyoruz. Ekipler mahallede hasar tespiti yaptı. Zararımız büyük" dedi. 

     
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
  • Son dakika: Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi

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