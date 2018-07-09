2006 yılında Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye adım atan ve 2011 yılına kadar siyah-beyazlı kulübün formasını terleten Bobo, Aytemiz Alanyaspor'la ülkeye geri dönüyor! Türkiye kariyerlerinde Spor Toto Süper Lig'de attıkları gollerle "yüzler kulübüne" giren Bobo, 2012 yılında ülkesine dönmüş ve Cruzeiro formasını giymişti.

Daha sonra 2012-2013 sezonunda Kayserispor'a transfer olan Bobo, sarı-kırmızılı formayla da başarılı performans sergilemiş ve ilk sezonunda 18 gol atmıştı. İkinci sezonunda sakatlıklar nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız, 2014-15 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor'un şampiyon olmasında attığı gollerle katkı sağlamış ve 2015 yılında sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı.

Bobo daha sonra yine ülkesine dönmüş ve Gremio formasıyla boy gösterdikten sonra ilginç bir tercihle Avustralya'ya Sdyney'e transfer olmuştu. 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, iki sezondur terlettiği Sdyney formasıyla 49 gol kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada Bobo'nun videosu kullanıldı ve "Hoşgeldin Deyvison Rogério da Silva!

O bir gol kralı!

Onun adı BOBO!" ifadelerine yer verildi.

— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 9, 2018

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Brezilyalı golcü Bobo kendini Aytemiz Alanyaspor'a bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gündemlerinin Bobo olduğunu söyledi.

Bobo transferinin basında günlerdir yer aldığını belirten Çavuşoğlu, "Zaten günlerdir 'Bobo geldi, gitti' diye yazıldı, çizildi. İşte bugün son noktayı koyduk. Bildiğimiz Bobo, onu anlatmaya gerek yok. Ona hoş geldin diyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bize çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz için transfer yaptık. Kendisi de buraya bize katkı sağlamak için geldi. Bizim için transferin son noktası. Son transferimiz ilk yarı itibariyle" dedi.

"TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM"

Bobo ise başkanın söylediği her güzel şey için teşekkür ederek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burası bildiğim ülke. En iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hedeflerimizin gerçekleşmesi için kendi adıma ne gerekiyorsa yapacağım. Eve dönmeyi her zaman çok istedim. Burası, Türkiye ikinci evim, vatanım. Çok fazla arkadaşım var burada. Çok sevdiğim ikinci ülkeme döndüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.

İmza töreninin ardından sahaya inen forvet Bobo, gazetecilere top sektirerek poz verdi. Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Kayserispor forması giyen Bobo, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Brezilya'da Gremio ve son olarak Avustralya'dan Sydney formalarını giydi.