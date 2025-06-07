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        Haberler Gündem Ege Son dakika: Bodrum'da işçilerin kaldığı 30 konteyner yandı! | Son dakika haberleri

        Bodrum'da işçilerin kaldığı 30 konteyner yandı!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı. Yaklaşık 30 konteynerın kül olduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:59
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        Bodrum'da işçilerin kaldığı 30 konteyner yandı!
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerler, çıkan yangında zarar gördü.

        İslamhaneleri Mahallesi'nde bir inşaatın şantiye alanında bulunan ve işçilerin kaldığı öğrenilen konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Şantiye çalışanlarının bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangında yaklaşık 30 konteyner zarar gördü. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması yürütüldü.

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