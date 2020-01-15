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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 121.579 puanı görerek tarihi zirvesini gördü. Daha önceki tarihi zirvesine Ocak 2018'de 121 bin 532 puanla ulaşmıştı. Borsada tarihi zirvenin görülmesinin ardından gelen satışlarla endeks TSİ 10.28 itibarıyla 121.302 puana geriledi.

BIST 100 dün de 120 bin 845 puanla kapanış rekorunu kırmış ancak tarihi zirvesine ulaşamamıştı.

RİSK İŞTAHI ARTTI

Borsadaki yükselişte ABD ile İran arasında azalan gerilim etkili oldu. Ayrıca ABD ile Çin'in bugün Birinci Aşama Ticaret Anlaşması'nı imzalayacak olması genel olarak küresel risk iştahını artırmış durumda.

Avrupa'daki genel eğilimi gösteren Euronext 100 endeksi bugün açılışta yüzde 0.20 yükseldi.