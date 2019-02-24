ABD ile Çin'in ticaret müzakereleri bu hafta kritik bir aşamaya giriyor. İki ülke 1 Mart'a kadar anlaşmaya varamazsa, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uygulanan yüzde 10 gümrük vergisi yüzde 25'e yükselecek. Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May'in revize edilmiş Brexit anlaşmasını 27 Şubat'a kadar parlamentoya sunması bekleniyor. İngiliz Parlamentosu May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti. May, anlaşmanın reddine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesini'' değiştirmek için AB ile görüşmelere devam ediyor.
İşte 25 Şubat-1 Mart haftasında izlenecek veriler:
25 ŞUBAT PAZARTESİ
Yurt içi ve yurt dışında açıklanacak çok önemli bir verinin bulunmuyor.
26 ŞUBAT SALI
ABD'de konut verileri ve tüketici güveni takip edilecek.
27 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da Ekonomik Güven Endeksi'nin şubat ayı sonuçlarını açıklayacak. Endeks ocak ayında yüzde 4.2 azalışla 78.5 değerini almıştı.
Fed Başkanı Powell sunum yapacak
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yarı yıl para politikası sunumu yapması bekleniyor. Sunum Türkiye saati ile 18:00'de başlayacak.
28 ŞUBAT PERŞEMBE
TÜİK saat 10:00'da Ocak ayı nihai Dış Ticaret verileri duyuracak. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Ocak ayı geçici ticaret verilerine göre ihracat yıllık olarak yüzde 5.93 artışla 13.2 milyar dolar, ithalat yüzde 27 daralma ile 15.7 milyar dolar olmuştu. Dış ticaret açığı da yıllık yüzde 72 daralarak 2.5 milyar dolara gerilemişti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı saat 11.00'de Ocak yabancı ziyaretçi girişlerini açıklayacak. Aralık ayında yabancı ziyaretçi girişlerinde yıllık yüzde 14.5 artış yaşanmıştı. 2018'de yabancı ziyaretçi sayısında yıllık yüzde 21.8 artış gerçekleşmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) saat 14:30'da 15- 22 Şubat haftasının yabancı portföy hareketlerini açıklayacak. Hisse senedi piyasasında son iki haftadır net çıkışlar dikkat çekiyor. Tahvil piyasasında da yılbaşından beri toplam net yabancı çıkışı 0.6 milyar dolar oldu.
15- 22 Şubat haftasına ilişkin para ve banka istatistikleri de saat 14.30'da açıklanacak. Yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yükselişin devam ettiği görülüyor.
ABD'nin 4. çeyrek büyüme verileri açıklanacak
Saat 16.30'da ABD'de dördüncü çeyrek gayri safi yurtiçi hasılası açıklanacak. Veri ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı açıklanmamıştı.
Fed Başkanı Powell, saat 18:00'de Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak. Powell'ın çarşamba günü ABD Senatosunda yaptığı sunumun aynısını Temsilciler Meclisi'nde tekrarlaması bekleniyor.
1 MART CUMA
Saat 10:00'da Şubat İSO/Markit PMI verileri duyurulacak. Ocak ayı İSO/Markit PMI endeksi bir önceki aya göre değişmemiş, 44.2 seviyesinde kalmıştı.
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