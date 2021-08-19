Bu kare sonrası korkunç! Baba yürek dağladı 0:00 / 0:00

DHA

Bolu'da, kamyonun altında kalan bisikletli 8 yaşındaki Furkan Çelik hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen babanın feryatları yürek dağlarken, korkunç kaza güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde küçük Furkan´ın kaldırımdan bisikletiyle giderken dengesini kaybedip, seyir halindeki kamyonun arka tekerleklerine doğru düştüğü görüldü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde meydana geldi. Osman Dayar yönetimindeki 14 DV 401 plakalı kamyon, bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra bisikletiyle gezen Furkan Çelik'e çarptı.

Kamyonun altında kalan Çelik için sağlık ekipleri çağırıldı. Gelen ekibin yaptığı kontrolde, Furkan Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

BABA OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bir sanayi dükkanında boyacı olarak çalışan Hakan Çelik, acı haberi alıp kaza yerine geldi. Oğlunun cansız bedeni ile karşılaşınca gözyaşlarına boğulan Hakan Çelik "Oğlum" diye feryat etti. Hakan Çelik'i gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Furkan Çelik'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne gönderildi. Kamyon şoförü Osman Dayar ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.