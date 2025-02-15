Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Burak Kızılhan: "Şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize yürekten inanıyoruz" - Fenerbahçe Haberleri

        Burak Kızılhan: "Şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize yürekten inanıyoruz"

        Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulüp faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunurken, futbolda sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarına yürekten inandıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılhan'dan 'Şampiyonluk' sözleri
        ABONE OL

        Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda faaliyet raporlarını üyelere aktarmak için kürsüye gelen Kızılhan, kulübün eski kaptanlarından Oğuz Çetin'e geçmiş olsun diyerek sözlerine başladı.

        Kızılhan, şubat ayında hayatını kaybeden yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli ve sarı-lacivertli kulübün eski milli futbolcularından Ogün Altıparmak'ı da andı.

        Faaliyet raporlarıyla ilgili üyeleri bilgilendiren Kızılhan, Ülker Stadı'nda aydınlatma sisteminin yenilendiğini belirtirken "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı, stadımızın çatısına yazıldı. Bu proje kulübümüzün, Atamızın izinden ayrılmayan duruşunu ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını bir kez daha simgelemiştir." ifadelerini kullandı.

        Ülker Stadı'ndan sökülen aydınlatmalarla ilgili bilgi de veren Kızılhan, "Söküm işlemi yapılan sistemi 'Sonsuza dek Fenerbahçe'nin ışığında' söylemiyle açık artırma partnerimizin sitesinden taraftarlarımızın beğenisine sunduk. 100 ünitenin 99'una taraftarlarımız açık artırmayla sahip olma şansına sahip. 100. ünitemiz ise müzemizde sergilenmektedir." açıklamasını yaptı.

        Kızılhan, Fenerbahçe Kulübü bünyesindeki takım ve sporcuların elde ettiği başarılarla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

        Futbol takımının son dönemde yükselişte olduğunun altını çizen Burak Çağlan Kızılhan, şunları söyledi:

        "Erkek futbol takımımızın, camiamız inandığında, kenetlendiğinde aşamayacağı hiçbir engel yoktur. teknik direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde, yaptığımız yeni transferlerimizle hedeflerimize güçlü adımlarla ilerliyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize yürekten inanıyoruz. Perşembe günü Anderlecht karşısındaki galibiyetin özgüveniyle, rövanşta da istediğimiz sonucu alıp inşallah üst tura yükseleceğiz. Bu duygularla yarın sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçında takımımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza da yarın oynayacakları Türkiye Kupası finalinde başarılar diliyorum. Ayrıca haftaya oynanacak derbi maçta milyonlarca taraftarlarımız ekran başında, 2500'e yakın taraftarımız da statta susmadan, durmadan takımımızı destekleyecek ve Allah'ın izniyle galip geleceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!