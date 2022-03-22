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Haberler Gündem SON DAKİKA | Bursa'da 4.3 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Mart!
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Son dakika haberi: Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verilerine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 17.10'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyururken derinliğini 7 km olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise Bursa depreminin şiddetini 4.2 olarak paylaştı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedilmesinin yanı sıra İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de hissedildi. Hatırlanacağı gibi, aynı ilçede bu sabah saatlerinde de 3.9 şiddetinde bir deprem olmuştu.

SON DAKİKA | Bursa'da 4.3 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Mart!

Son dakika haberleri... Bursa, bir kez daha deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verilerine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, Bursa'daki depreme ilişkin bilgi notu paylaşırken depremin derinliğini 7 km olarak kamuoyuna duyurdu.

KANDİLLİ'DEN SON DAKİKA BURSA DEPREMİ AÇIKLAMASI

AFAD ile beraber Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaptı. Kandilli, depremin merkez üssünün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi olduğunu bildirirken büyüklüğünü 4.2; derinliğini ise 7.4 km olarak ilan etti.

İSTANBUL'DAN HİSSEDİLDİ

Bursa'da meydana gelen deprem, kent genelinde birçok ilçede hissedilmesinin yanı sıra İstanbul'un çeşitli ilçelerinden de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.

SABAH SAATLERİNDE DE SALLANMIŞTI

Depremin merkez üssü ilçesi Mustafakemalpaşa, bu sabah saatlerinde de sallanmıştı. Saat 07.22'de, ilçede 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

"OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMAMIŞTIR"

Depremin ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Vali Canbolat, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim, Mustafakemalpaşa ilçemizde saat 17:10 da olan 4.3 şiddetindeki deprem nedeniyle yapılan araştırma sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır."

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