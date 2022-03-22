Son dakika haberleri... Bursa, bir kez daha deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verilerine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, Bursa'daki depreme ilişkin bilgi notu paylaşırken depremin derinliğini 7 km olarak kamuoyuna duyurdu.

KANDİLLİ'DEN SON DAKİKA BURSA DEPREMİ AÇIKLAMASI

AFAD ile beraber Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaptı. Kandilli, depremin merkez üssünün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi olduğunu bildirirken büyüklüğünü 4.2; derinliğini ise 7.4 km olarak ilan etti.

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 22, 2022

İSTANBUL'DAN HİSSEDİLDİ

Bursa'da meydana gelen deprem, kent genelinde birçok ilçede hissedilmesinin yanı sıra İstanbul'un çeşitli ilçelerinden de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.

SABAH SAATLERİNDE DE SALLANMIŞTI

Depremin merkez üssü ilçesi Mustafakemalpaşa, bu sabah saatlerinde de sallanmıştı. Saat 07.22'de, ilçede 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

— Yakup CANBOLAT (@YakupCanbolat) March 22, 2022

"OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMAMIŞTIR"

Depremin ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Vali Canbolat, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim, Mustafakemalpaşa ilçemizde saat 17:10 da olan 4.3 şiddetindeki deprem nedeniyle yapılan araştırma sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır."

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