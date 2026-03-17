Bursa’da şişedeki asidi su sanıp içen adam hayatını kaybetti
Bursa'da turşuculuk yapan Ahmet İnanç, evde şişedeki asidi su zannederek içti. Hastaneye kaldırılan İnanç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 17.03.2026 - 11:38 Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su sandığı asidi içen Ahmet İnanç (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ŞİŞEDEKİ ASİDİ SU SANDI
DHA'nın haberine göre olay; dün akşam saatlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Turşuculuk yapan Ahmet İnanç, evinde bulunan şişedeki asidi, su sanarak içti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İnanç'ın fenalaştığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekibinin müdahalesin sonrası İnanç, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet İnanç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
