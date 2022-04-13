Son dakika: Cami inşaatında iskele çöktü! Çok sayıda yaralı var

Cami inşaatında iskele çöktü! Çok sayıda yaralı var 0:00 / 0:00

AA

Son dakika... Merkez Bağlar ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında iskele çöktü.

AA'da yer alan habere göre, çökme sonucu enkaz altında işçiler kaldığı bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇÖKME ANI KAYDEDİLDİ

Ekiplerin enkaz altından çıkardığı 6 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada, bir sitenin güvenlik kameralarınca çökme anı kaydedildi.

Görüntülerde, işçilerin inşaatta çalışması, beton dökümü sırasında çökme meydana gelmesi ve işçilerin enkaz altında kalması görülüyor.