Yargıtay, Manisa'da gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Canan Çeviren'i (42) öldüren Ferhat İnne'ye (45) verilen müebbet hapis cezasını bozdu.

DHA'nın haberine göre kararda; sanığın olaydan sonra sağlık ve kolluk güçlerini araması, kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları nedeniyle 'takdir indirimi' yapılmaması gerekçe gösterildi.

KURŞUN YAĞDIRIP ÖLDÜRDÜ

Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, 11 Aralık 2020'de eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı Yeni Mahalle'deki emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Gönül ilişkileri olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Bu sırada İnne, yanında getirdiği tabancayı Çeviren'e doğrultup, ateşledi. Çeviren hayatını kaybetti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polise teslim olan Ferhat İnne tutuklandı.