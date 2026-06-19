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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Son dakika: Caner Erkin futbolu bıraktı!

        Caner Erkin futbolu bıraktı!

        Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, 37 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        Caner Erkin futbola veda etti!

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giyen eski milli futbolcu Caner Erkin, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

        Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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        Profesyonel kariyerine 2004'te Manisaspor'da başlayan Caner Erkin; CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Inter, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor'da forma giydi.

        A Milli Takım formasını da 63 kez terleten ve 2 gol kaydeden Caner Erkin, 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 2 Rusya Kupası 1 de Rusya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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