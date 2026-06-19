Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giyen eski milli futbolcu Caner Erkin, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

10 FARKLI TAKIMDA 9 KUPA KAZANDI

Profesyonel kariyerine 2004'te Manisaspor'da başlayan Caner Erkin; CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Inter, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor'da forma giydi.

A Milli Takım formasını da 63 kez terleten ve 2 gol kaydeden Caner Erkin, 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 2 Rusya Kupası 1 de Rusya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.