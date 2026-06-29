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        Haberler Gündem Politika Çelik: Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir

        Çelik: Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. " paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 14:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze’deki soykırım suçlarını Batı Şeria’ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Çelik, şunları kaydetti: "Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur..."

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